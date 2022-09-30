Petrol
88.47
1.48%
Euro
18.2656
0.60%
Dolar
18.5473
0.22%
Altın
997.12
0.93%
Borsa
3159
0.00%
Bitcoin
364.532
0.81%
BTXN Coin
11.40
5.84%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 30 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • 30.09.2022 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 30 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması geçen sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu geçtiğimiz sezondan itibaren Nursel Ergin yapıyor.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 30 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar..

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta yarışmasında kazanan belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


    Pendik'te makas atan magandalar kayda alındı
    3. Sayfa

    Pendik'te makas atan magandalar kayda alındı

    'Sarallar' örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı
    3. Sayfa

    'Sarallar' örgütünün yöneticilerinden Soner Rençber yakalandı

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir