Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 30 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi..

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması tüm heyecanıyla devam ederken, bugün hangi gelinin çeyrek altın kazandığı belirlendi. Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi merak konusu oldu.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan, Seda Sayan'ın sunduğu ve ilgiyle izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta bugün yine heyecanlı bir bölümle ekrana geldi.

Seda Sayan ve gelinlerin kayınvalideleri bugün yapılan yemekleri değerlendirerek, puan verdi.

Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 30 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

30 HAZİRAN 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün püre yatağında saray yahni yapılırken, en yüksek puanı almak için yarışan gelinlerin arasından, en iyi yemeği yapan ve en yüksek puanı alan ise gelin adayı Aysun oldu.

Diğer adayların puanları şu şekilde;