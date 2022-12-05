Petrol
86.77
1.40%
Euro
19.692
0.32%
Dolar
18.6366
0.01%
Altın
1.077
0.00%
Borsa
4936
0.00%
Bitcoin
326.697
1.23%
BTXN Coin
5.47
0.73%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 5 ARALIK 2022 PAZARTESİ

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • 05.12.2022 - 11:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 5 ARALIK 2022 PAZARTESİ

    Gelinim Mutfak'ta yarışması geçen sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu geçtiğimiz sezondan itibaren Nursel Ergin yapıyor.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 5 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar..

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta'da günün kazananı belli olduğunda, haberimizde yer vereceğiz.


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Şanlıurfa'da kardeşi tarafından öldürülen kadının son videosu kahretti
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da kardeşi tarafından öldürülen kadının son videosu kahretti

    Erzincan’da gençlerin kavgası
    3. Sayfa

    Erzincan’da gençlerin kavgası

    Görüş Bildir