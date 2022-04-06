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    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 6 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 12:54
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    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 6 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu bundan sonra Nursel Ergin yapacak.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 6 Nisan2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    6 NİSAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kazanan gelin belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


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