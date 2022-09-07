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    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • 07.09.2022 - 12:35
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    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    Gelinim Mutfak'ta yarışması geçen sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurdu.

    Akalın'ın yarışmayı bırakmasının ardından, sunuculuğu geçtiğimiz sezondan itibaren Nursel Ergin yapıyor.

    Yayınladığı günden beri 4 kez sunucu değiştiren yarışma, heyecan dolu yeni bölümlerle ekrana geliyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 7 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar...

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta yarışmasında günün kazananı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


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