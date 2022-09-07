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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Eylül 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.