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    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim elendi?

    Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.
    • 09.12.2022 - 12:21
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    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim elendi?

    Gelinim Mutfakta yarışması tüm hızı ve Nursel Ergin'in sunumu ile devam ediyor. Bugüne kadar en az 4 defa sunucu değiştiren yarışma, gündüz kuşağında iyi bir izlenme oranı elde ediyor.

    Her gün yeni bölümleriyle ekrana gelen yarışma, en iyi yemek yapan gelin adayını çeyrek altınla ödüllendiriyor.

    Saat 13 suralarında başlayan yarışma, yemek yapımının dışında da heyecanlı anlara sahne oluyor.

    Yarışmayı gün içinde izleme şansı bulamayanlar ise "Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamladı.

    Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 9 Aralık 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İşte detaylar..

    Gelinim Mutfakta günün kazananı

    Gelinim Mutfakta'da günün kazananı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.


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