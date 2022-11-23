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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Kıyasıya yarışın kazananı...!

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Kıyasıya yarışın kazananı...!

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılmaya başlandı.