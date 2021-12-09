Gelinim Mutfakta değişim rüzgarına son verdi! İşte kalıcı sunucunun adı...

Gelinim Mutfakta yarışması Demet Akalın'dan sonra sürekli sunucu değiştirmeye başladı. Yarışmayı bu sayede her hafta farklı bir ünlü sundu. Ancak bu haftadan itibaren, kalıcı sunucu belirlendi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, sunucu krizleriyle gündeme geliyordu.

Yarışmada bugüne kadar birçok ünlü isim sunuculuk yaptı ancak hiçbiri dikiş tutturamadı.

Yarışma başarılı şarkıcı Fatih Ürek ile başladı ve Demet Akalın'ın sunucu olmasıyla devam etti.

Yarışmadan Seda Sayan'ın ayrılması üzerine Demet Akalın gelmişti. Fakat bu anlaşma kalıcı olmadı.

Demet Akalın bundan birkaç ay önce bağlandığı bir magazin programında, ayrıldığını duyurdu.

Bunun üzerine yarışmada yeni bir format başladı ve her hafta farklı bir isim yarışmayı sundu.

Ancak bu formatın artık sona erdiği ve yarışmayı sunmaya başlayacak kalıcı ismin belirlendiği öğrenildi.

Peki, Gelinim Mutfakta yarışmasını bundan sonra kim sunacak? İşte yanıtı...

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMASINI KİM SUNACAK?

Show TV'de ekrana getirilen Lezzet Yolculuğu programı ile adından söz ettiren oyuncu ve sunucu Turgay Başyayla, birçok ünlü isme emanet edilen programda açık ara en yüksek reytingi alarak Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusu oldu.

Başyayla, "Bu işi çok sevdim, hem lezzet hem keyif alıyorum bu tür programlarda... Şimdiden çok heyecanlıyım. İnşallah çok keyifli bir programla seyirci karşısında olacağım." dedi.