Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden yok, yarışmayı kim sunuyor? İzleyenler şoke oldu

Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden yok, yarışmayı kim sunuyor? İzleyenler şoke oldu

Gelinin Mutfakta yarışmasının bugün ekrana gelen bölümünde Demet Akalın'ın olmaması dikkati çekti. Seyirciler ise Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden yok, yarışmayı kim sunuyor? sorusunu araştırıyor.

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla başladı.

Ancak Fatih Ürek kısa bir süre sonra yarışmadan ayrıldı ve yerine Onur Büyüktopçu geldi.

Fatih Ürek'in yarışmadan ayrılması seyircileri şaşırtırken, Büyüktopçu kısa bir süre içinde iyi bir uyum yakaladı.

Büyüktopçu ile ilerleyen yarışma sezon sonunda yeni bir ayrılığa daha gitti ve sunucu ile olan anlaşma sona erdi.

Bu ayrılıkların ardından yarışmanın sona ereceği düşünülüyordu ancak yeni sunucu Seda Sayan oldu.

Seda Sayan'ın O Ses Türkiye'den ayrıldıktan sonra ekranlara yeniden geri dönmesi herkesi sevindirdi.

Seda Sayan eğlenceli sunumu ile yarışmayı devam ettirmesine rağmen, bir ayrılık daha yaşandı ve Sayan dönemi bitti.

Yarışmada Sayan'ın ayrılmasının ardından Demet Akalın'ın sunucu olacağı iddiaları konuşulmaya başlandı.

Bu iddialar doğru çıktı ve Demet Akalın sezonun başında Gelinim Mutfakta ile seyircinin karşısına çıktı.

Fakat bugün yayınlanan yeni bölümde Demet Akalın'ın olmaması dikkati çekerken, "Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden yok, yarışmayı kim sunuyor?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Gelinim Mutfakta Demet Akalın neden yok, yarışmayı kim sunuyor? İşte detaylar....

GELİNİM MUTFAKTA DEMET AKALIN NEDEN YOK?

Demet Akalın, Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldığını duyurdu. Akalın ayrılığı, "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım.

Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. "Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim.

Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı. Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız?

Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben'i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın" sözleriyle açıkladı.

YARIŞAMAYI KİM SUNUYOR?

Yarışmanın bugünkü bölümünde sunucu yer almazken, yeni sunucu için Songül Karlı iddiaları ortaya atıldı. Yarışmayı bugün gelin ve kayınvalideler yönetiyor.