Gelinim Mutfakta Dudu'ya ne oldu, hastalığı nedir? Dudu yarışmaya geri dönecek mi?

Gelinim Mutfakta Dudu'ya ne oldu, hastalığı nedir? Dudu yarışmaya geri dönecek mi?

Ekranların sevilen gelin kaynana yemek ve eğlence yarışması Gelinim Mutfakta'nın en genç yarışmacısı Dudu, hastalığı nedeniyle ayrıldı. Seyirciler, Dudu'nun hastalığı ve durumunu merak ediyor.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan yemek programı Gelinim Mutfakta’danın yarışmacılarından Dudu, geçtiğimiz bölümlerde kendi tercihi ile programdan ayrılmıştı.

Canlı yayına bağlanarak hasta olduğunu söyleyen Dudu yarışmadan çekilmek zorunda kaldığını söyleyip izleyenlerin duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu.

Yarışmanın takipçileri Dudu'nun sağlık duruma dair araştırmalara başladı.

Peki Dudu'ya ne oldu, geri dönecek mi? İşte detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA DUDU'YA NE OLDU, HASTALIĞI NE?

Henüz 18 yaşında olan Dudu gelin yarışmaya geldiği ilk andan itibaren ekran başındakiler tarafından ilgi odağı olurken programa başladığı ilk günden itibaren aldığı yüksek puanlar ile dikkat çekmişti.

Fakat geçtiğimiz haftalardan hastalığı sebebiyle yüksek puan almasına rağmen hafta finalinde yarışmadan kısa süreliğine çekilerek elendi. Hastalığı nedeniyle Gelinim Mutfakta’ya veda eden Dudu Akdemirbey şuanda tedavi görmektedir.

Dudu’nun sağlık sorunu ve hastalığı hakkında bir bilgi verilmedi.

DUDU GERİ DÖNECEK Mİ?

Mersin’in Tarsus ilçesinden yarışmaya dahi olan Dudu tedavisinin ardından önümüzdeki hafta yarışmaya dönebileceğini söyledi.

GELİNİM MUTFAKTA DUDU AKDEMİRBEY KİMDİR?

8 Mart Pazartesi günü gelinim mutfakta yarışmasına yeni gelen gelin Dudu Akdemirbey oldu. Henüz 18 yaşında olan Dudu 3 ay önce evlendi.

Uzun süredir programı takip ettiği için kaynanasını ikna edip programa katıldığını dile getirdi.

Pandemi sürecinde evlendiğini açıklayan Dudu eşi ile ilk tanıştığında eşinin sözlü olduğunu, bunu bildiğini ve sevmediği için çıktığını dile getirirken, kaynana Nuray oğlunun sözlüsünü çok sevdiğini, oğlunun başka biri ile çıkmaya başladığını işitince çok üzüldüğünü açıkça dile getirdi.