Gelinim Mutfakta Esra diskalifiye mi oldu? Esra geri gelecek mi?

Her geçen gün gelinlerin kıyasıya mücadelesinin heyecanı arttırdığı Gelinim Mutfakta'da üzücü bir olay yaşandı. Gelinim Mutfakta Esra neden ayrıldı, diskalifiye mi oldu?

Dün yayınlanan bölümde Esra gelin rahatsızlanarak, çekimlere kısa bir ara vermişti. Ancak bugün yayımlanan yeni bölüm fragmanında Gelinim Mutfakta Esra programda yer almadığı ve hatta yerine başka bir gelinin geldiği görüldü.

Programın takipçileri ve Esra gelinin destekçileri, Esra neden yok sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta Esra geri gelecek mi? Esra diskalifiye mi oldu? İşte ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA ESRA NEDEN YOK?

Kanal D Gelinim Mutfakta Esra gelin, yaşamış olduğu rahatsızlık sebebi ile ameliyat olması gerektiğini ve bu sebeple programdan ayrıldığını açıkladı.

Esra, safra kesesinde taş olduğunu ve karaciğer nakli gerektiğini söyledi.

Yerine gelecek olan gelin ile programa devam edileceğinin duyurulmasından sonra Gelinim Mutfata Esra geri gelecek mi? sorusu araştırılmaya başlandı.

ESRA GERİ GELECEK Mİ?

Gelinim Mutfakta Esra gelinin yaşadığı sağlık sorunu sebebi ile ameliyat olacağı aktarıldı. Programın da yakın zamanda sezon finaline girmesi sebebiyle, Esra gelinin bir sonraki sezonda gelebileceği iddia ediliyor.