Gelinim Mutfakta Esra'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Seda Sayan müdahale etti..

Gelinim Mutfakta Esra'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? Seda Sayan müdahale etti..

Gelinim Mutfakta yarışması haftanın ilk bölümünde seyircilerini endişelendirdi. Esra'nın kötüleşerek stüdyoyu terk ettiği anlar kameralara yansıdı. Peki Esra'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl?

3 sezondur Kanal D'de ekrana gelen yemek yarışmasında büyük mücadele sürüyor. Her gün en lezzetli yemeği yapan gelin çeyrek altını kazanıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı toplayan isim cuma büyük finalde ise 5 altın bileziği alıyor.

Haftanın ilk gününde ekranlara gelen yarışmada korkutan anlar yaşandı. Yarışmacıları ve seyircileri panikleten Esra, stüdyoda fenalaştı.

Esra'ya ne oldu, sağlık durumu nasıl? sorusu araştırılıyor. İşte Gelinim Mutfakta Esra hakkında ayrıntılar...

GELİNİM MUTFAKTA ESRA'YA NE OLDU?

Gelinim Mutfakta 716. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Esra'nın yayın sırasında aniden fenalaştığını gören seyirciler araştırmaya başladı.

Seda Sayan, gelinlere sorularını sorduğu sırada Esra'nın kötüleştiğini fark ediyor. Hemen yanına giderek nesi olduğunu soruyor.

Esra, kendisini iyi hissetmediğini söyleyince Seda Sayan sağlık ekiplerinin müdahalesi için Esra'yı stüdyodan çıkmasını sağlıyor.

Sağlık durumu ile ilgili ise henüz bir açıklama bulunmuyor.

ESRA BİNİCİ KİMDİR?

4 yıllık evli, 26 yaşındaki Esra Birinci iki çocuk annesidir. Hangi okul olduğu bilinmemekle birlikte ekonomi mezunudur.

Aslen Trabzonlu olan gelin Esra Birinci yarışmaya Samsun’dan katılmıştır. Eşi Fatih Birinci ile 2016 yılından beri evlidirler.

Esra Birinci ve kayınvalidesi Fatma Hanım, 10 Bin TL’lik büyük ödül ve çeyrek altınları kazanmak için tekrar ekranların önünde yarışacak.