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- Gelinim Mutfakta heyecanı devam ediyor: Gelinim Mutfakta 4. sezon yarışmacıları kimdir?
Gelinim Mutfakta heyecanı devam ediyor: Gelinim Mutfakta 4. sezon yarışmacıları kimdir?
Demet Akalın'ın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması başladı. Yarışmayı severek takip edenler ise yeni sezon yarışmacılarını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 4. sezon yarışmacıları kimdir?
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 17:02
- Güncelleme : 24.08.2021 - 17:03
Seda Sayan'ın ardından Demet Akalın'ın sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışması, yeni sezonu ile başladı.
Geçtiğimiz sezonları heyecan ile geçen yarışma, 4. sezona iddialı bir giriş yaptı.
Yarışmacılar çeyrek altını kazanmak için kıran kırana mücadele ederken, "Gelinim Mutfakta 4. sezon yarışmacıları kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı.
Peki, Gelinim Mutfakta 4. sezon yarışmacıları kimdir?
GELİNİM MUTFAKTA 4. SEZON YARIŞMACILARI KİMDİR?
- Yağnur İşçiler Dalkara: Arnavut göçmeni olan ve Manisa'da yaşamını sürdüren Yağnur, 12 senelik evli ve 1 erkek 2 kız çocuğu var.
- Yağnur'un kayınvalidesi Nilgün Dalkara: İlk gelini Yağnur olan Nilgün Dalkara, daha önce yarışmaya birkaç kez katıldı.
- Ebru Karabacak: 27 yaşında olan Ebru, kicboks hocalığı yapıyor. Eşi Levent Karabacak ile 4 senedir evli olan Ebru'nun kayınvalidesi ise Nuray Savaş.
- Yaren Maden: Bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Yaren Maden, "diğer yarım" dediği eşi ile 9 Haziran 2020 yılından beri evli. Yaren'in kayınvalidesinin adı ise Filiz.
- Aslıhan Kaya Yigit: Yaren Maden ve Ebru Karabacak gibi bu sezonun yeni yarışmacılarından biri olan Aslıhan Kaya Yiğit'in, Baturalp adında bir oğlu var. Aslıhan'ın kayınvalidesinin adı ise Nuray.