Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta'da, bugün final heyecanı yaşandı. 11 Haziran Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta'da bu haftanın sonuçları...

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta büyük sezon finalinin ilk haftasında final heyecanı yaşandı.

Seda Sayan ve kayınvalideler, bugün yapılan yemekleri tadarak puanlarını verdi. Tüm hafta boyunca verilen puanlar baz alındığından en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi olup beş altın bileziği koluna taktı.

Bir hafta boyunca el lezzetini yarıştıran gelinlerden biri, en düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'ya veda etti. 11 Haziran 2021 tarihli Gelinim Mutfakta programının sonunda, elenen ve birinci olan isim açıklandı.

Programın izleyicileri, 'Gelinim Mutfakta kim elendi, 11 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 11 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

11 HAZİRAN 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Final heyecanının dorukta olduğu cuma gününde, en yüksek puanı almak için mutfakta ter döken gelinler, muhteşem ikili çikolatalı çilkeli kurabiye için mücadele etti.

Seda Sayan, kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, pazartesi gününden bu yana alınan puanların toplanmasıyla haftanın en düşük puanını alarak yarışmadan elenen isim merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 11 Haziran 2021 tarihli son bölümünde, kimse elenmedi. Üç hafta boyunca eleme yapılmayacak ve yarışmacılar finale kadar en çok çeyreği toplayan isim olmaya çalışacak. Sezon finalinde birinci olan yarışmacı 40 bin TL değerinde 20 altın bileziğin sahibi olacak.

11 HAZİRAN 2021 GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da çeyrek altının sahibi olan gelin "Seda" oldu. Tüm hafta boyunca el hünerlerini sergileyen yarışmacılardan bugün rakiplerine göre en yüksek puanı alan ve hem haftanın birinciliğini hem de 5 altın bileziği kazanan gelin, Yağnur oldu.