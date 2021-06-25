Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta'da, bugün final heyecanı yaşandı. 25 Haziran Gelinim Mutfakta'da kim elendi, kim birinci oldu merak ediliyor. İşte Gelinim Mutfakta'da bu haftanın sonuçları...

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan ve ilgiyle izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da, bir kez daha final heyecanı yaşandı.

Seda Sayan ve kayınvalideler, bugün yapılan yemekleri tadarak puanlarını verdi. Tüm hafta boyunca verilen puanlar baz alındığından en yüksek puanı alan yarışmacı haftanın birincisi olup beş altın bileziği koluna taktı.

Bir hafta boyunca el lezzetini yarıştıran gelinlerden biri, en düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'ya veda etti. 25 Haziran 2021 tarihli Gelinim Mutfakta programının sonunda, elenen ve birinci olan isim açıklandı.

Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 25 Haziran 2021 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte detaylar...

25 HAZİRAN 2021 GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Final heyecanının dorukta olduğu cuma gününde, en yüksek puanı almak için mutfakta ter döken gelinler, Seferihisar'ın imzası samsades tatlısı için mücadele etti.

Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, pazartesi gününden bu yana alınan puanların toplanmasıyla haftanın en düşük puanını alarak yarışmadan elenen isim merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 25 Haziran 2021 tarihli son bölümünde, kimse elenmedi. Bu hafta kayınvalideler ve Seda Sayan'dan en yüksek puanı Aysun aldı. Böylece Aysun, bu hafta 20 bileziği kazanan isim oldu.