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- Gelinim Mutfakta menüsünden: Fındıklı fantastik köfte tarifi
Gelinim Mutfakta menüsünden: Fındıklı fantastik köfte tarifi
Gelinim Mutfakta yarışmasında gelin adayları, yaptıkları yemeklerle çeyrek altını kazanmaya çalışıyor. İzleyiciler ise bugün yapılan fındıklı fantastik köfte tarifini araştırmaya başladı.
- Haber Merkezi
- 21.10.2021 - 14:31
Demet Akalın'ın kısa bir süre sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta ekibi son olarak Songül Karlı ile anlaştı.
Yaşanan olumsuzluklara rağmen final yapmayan program, gelin adaylarının mücadelesiyle devam ediyor.
Gelin adayları verilen yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışarak, çeyrek altını kazanmak istiyor.
Yarışmayı izleyenler yapılan yemeklerin tariflerini araştırırken, bugün ise fındıklı fantastik köfte yapıldı.
Bunun üzerine, "Fındıklı fantastik köfte nasıl yapılır?" sorusunu gündeme getirerek, araştırmaya başladı.
Peki, Fındıklı fantastik köfte nasıl yapılır? İşte detaylar...
MALZEMELER
- Yarım kilo kıyma
- 2 soğan
- 2 diş sarımsak
- 5 domates
- 2 dilim ekmek içi
- 1 çay bardağı süt
- 4 çorba kaşığı sıvıyağ
- 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşarpeyniri
- 1 su bardağı iri çekilmiş fındık içi
- 1 çay kaşığı köfte baharatı
FINDIKLI FANTASTİK KÖFTE YAPILIŞI
- Soğan ve sarımsakları ince ince doğradıktan sonra domatesleri küp küp kesin.
- Ekmek dilimlerini ufalayıp kıymayla karıştırın ve üzerine soğan, sarımsak, peynir, ekmek, tuz ve baharatı ilave edip yoğurun.
- Köfte harcından parçalar koparıp şekil verin ardından köfteleri fındığa bulayın ve kızartmaya başlayın. Sıcak olarak servis yapın.