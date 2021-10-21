Haberler

Medya Haberleri

Gelinim Mutfakta menüsünden: Fındıklı fantastik köfte tarifi

Gelinim Mutfakta menüsünden: Fındıklı fantastik köfte tarifi

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelin adayları, yaptıkları yemeklerle çeyrek altını kazanmaya çalışıyor. İzleyiciler ise bugün yapılan fındıklı fantastik köfte tarifini araştırmaya başladı.