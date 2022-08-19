Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak?

Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, yeni sezonuyla ekranda olmaya hazırlanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak?

Daha önce birkaç kez sunucu değiştiren Gelinim Mutfakta yarışması, beşinci sezonuyla ekranlarda olacak.

Farklı konsepti ve birbirinden eğlenceli anlarıyla dikkati çeken yarışmayı yine Nursel Ergin sunacak.

Nursel Ergin'in sunuculuğunda yeni sezona "Merhaba" diyecek olan yarışma, gündüz kuşağının yine en sevilen yapımlarından olacak.

Özellikle ev hanımlarının takip ettiği ve farklı yemeklerin yapıldığı yarışmayla ilgili, "Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak?" soruları gündeme getirildi.

Altının ödül olarak verildiği yarışmanın ne zaman başlayacağı, yayınlanan yeni sezon fragmanında duyuruldu.

Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta'yı kim sunacak? İşte yanıtı...

Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?

Gelinlerin yarışmacı olarak en lezzetli yemekleri yapıp, kayınvalidelerden en yüksek puanları almak için ter döktüğü Gelinim Mutfakta, yine ödül olarak altın dağıtmaya devam edecek.

Gün birincisinin bir çeyrek altın, hafta birincisinin ise beş altın bilezik kazandığı yarışma 22 Ağustos Pazartesi günü yeniden ekranlarda olacak.

Yenilenen dekoru ve yepyeni yarışmacılar ile ekrana gelmeye hazırlanan Gelinim Mutfakta'nın tanıtımı ise ilgi çekmeyi başardı.

Gelinim Mutfakta yeni sezon tanıtımı İZLE