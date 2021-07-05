Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? 20 bilezikle sezona veda...

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan gelinlerin çeyrek altın için yarıştığımı yemek programı Gelinim Mutfakta bugün yayın akışında yer almadı. Peki Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? sorusu programın yayın saatleri ile beraber binlerce izleyicinin araştırma konusu haline geldi.

Son bölümü ile geçen hafta ekranlara gelen programın yerine 5 Temmuz Pazartesi 2021 yayın akışında Yaprak Dökümü dizisinin yer alması seyircilerin dikkatini çekti.

Programın takipçileri bu hafta yayınlanmayan programın neden ekranlara gelmediğini internet aracılığı ile araştırmaya devam ediyor. Buna göre; Gelinim Mutfakta neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen ayrıntılar..

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Seda Sayan’ın sunumu ile hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması geçtiğimiz Cuma gününde sezon finali ile izleyenlerinin karşısına çıktı. Haftanın final heyecanının yaşandığı Gelinim Mutfakta yarışmasından elenen yarışmacı da netlik kazanmış oldu.

2 Temmuz Cuma gününde sezon finali yapan Gelinim Mutfakta yarışması 5 Temmuz Pazartesi tarihi itibarı ile bu hafta yayınlanmayacak. Onun yerine gündüz kuşağında sevilen dizi Yaprak Dökümü Kanal D ekranlarında olacak.

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ

.Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta sezon finali birinci tadımların ardından açıklandı. Büyük finalde çeyrek altının sahibi olan gelin “Yağnur” oldu.

Gelinim Mutfakta’da 2021 sezon finali birincisi “Aysun” oldu. Kazanan gelin adayı 40 bin TL değerinde olan 20 altın bileziğin sahibi oldu.