Gelinim Mutfakta Neriman kimdir? Stüdyoya arabayla girdi..

Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde Kayınvalide Neriman Hanım'ın stüdyoya arabayla girmesi izleyicileri şaşkına çevirdi. Peki Gelinim Mutfakta Neriman kimdir?

Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen ve ilgiyle izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da büyük sezon finali sürüyor.

Sevilen programın bugün yayımlanan bölümünde, izleyicileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Kayınvalide Neriman Hanım, stüdyoya mavi renkli küçük bir arabayla girdi.

Neriman Hanım, bundan sonra stüdyoya böyle geleceğini söyleyerek daha fazla merak uyandırdı. Bu anları ekran başından takip eden izleyiciler, Gelinim Mutfakta yarışmacısı Kayınvalide Neriman Hanım'ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Peki, Gelinim Mutfakta Neriman kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Gelinim Mutfakta Neriman Gürüf hakkında bilgiler...

GELİNİM MUTFAKTA NERİMAN KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan gelin Ayten, Gelinim Mutfakta yarışmasına İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalidesi Neriman Hanım ise gelininin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi.

66 yaşındaki Neriman Gürüf, Azeri gelini ile programa adeta damga vurmak amacıyla geldiğini belirtti. Kayınvalide Neriman, zaman zaman giydiği kostümlerle de renkli bir kişilik sergiliyor.