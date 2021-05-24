Gelinim Mutfakta Neslihan kimdir? Yeni yarışmacı Neslihan Beykozlu hakkında..

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni gelin-kayınvalide çifti Neslihan ve Serpil hanım hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta Neslihan Beykozlu kimdir? İşte detaylar..

Birbirinden iddialı yarışmacıların birincilik adına mücadele verdiği ve sonunda da beş altın bileziği kazandığı maratona yeni yarışmacılar ekleniyor.

Bugünden itibaren kendisine verilen sürede en iyi yemekleri hazırlayacak isim Neslihan oldu.

Seyirciler Neslihan Hanım ve kayınvalidesi Serpil Hanım hakkındaki bilgileri araştırıyor.

Peki, Gelinim Mutfakta Neslihan Beykozlu kimdir? İşte detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA NESLİHAN KİMDİR?

Neslihan Beykozlu yarışmaya kayınvalidesi Serpil Akarsu ile katıldı. Neslihan 27 yaşında, Samsunludur. 5 aylık evli olan yarışmacı Kocaeli Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu.

Elindeki para ağacıyla dikkatleri üzerine çeken Neslihan, bu ağaca burada kazanacağı altınları da takarak kocaman bir altın ağacı yağacağını söyledi.

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni gelini Neslihan Beykozlu instagramda @neslihansancarrr adresini kullanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA SERPİL AKARSU KİMDİR?

Gülten Hanım'dan sonra kayınvalideler odasının yeni üyesi olan Serpil Akarsu 53 yaşında. Aslen Rizeli. 2 erkek çocuk ve 1 gelin sahibi.

Gelini Neslihan ile birlikte mum ve oda kokuları satışı yapıyor. Programda ilk günden Yağnur hakkındaki yorumları ile gündeme oturdu.

Güzelliği ile dikkat çeken Serpil Hanım gelinine çok güveniyor.