Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım'a ne oldu? Stüdyodan ambulans çıktı

Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım'a ne oldu? Stüdyodan ambulans çıktı

Gelinim Mutfakta'nın 7 Eylül Salı günü yayınlanan yeni bölümünde Yağnur'un kayınvalidesi Nilgün Hanım fenalaştı. Peki Nilgün Hanım'a ne oldu, durumu nasıl? İşte ayrıntılar...

Kanal D’nin gelin-kayınvalide konseptli yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta’nın yeni bölüm fragmanında Nilgün Hanım’ın baygınlık geçirmesi herkesi korkuttu.

İzleyiciler, "Nilgün Hanım bayıldı mı, ne oldu? Nilgün Hanım'ın durumu nasıl?" gibi soruları araştırmaya başladı.

Stüdyoda korku dolu anlar yaşanırken Nilgün Hanım apar topar hastaneye kaldırıldı. Nilgün hanımın gelini Yağnur da korkusunu gizleyemedi. Peki Nilgün Hanım sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA NİLGÜN'E NE OLDU?

Nilgün Hanım, kaynanalar odasında yavaş yavaş kendinden geçmeye başlıyor. Bunu fark edenler telaşla başına geliyor. Ciddi bir durum olduğu anlaşılınca da Nilgün Hanım ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Başta gelini Yağnur olmak üzere bu anları korku dolu gözlerle izliyorlar.

Nilgün Hanım’ın bayılmadan önce Yaren’in yapıp getirdiği keki yemesi ise sosyal medyada dikkat çeken an olarak gündeme geldi. Kekin içindeki bir malzemeye alerjisi olduğu için bayıldığı yönünde yorumlar yapıldı.

Ancak kesin nedeni henüz bilinmiyor. Bugünkü yeni bölümde Nilgün Hanım'ın durumunun netleşmesi bekleniyor.