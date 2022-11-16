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- Gelinim Mutfakta saray katmeri tarifi! Saray katmeri nasıl yapılır? Malzemeleri ve yapılışı!
Gelinim Mutfakta saray katmeri tarifi! Saray katmeri nasıl yapılır? Malzemeleri ve yapılışı!
Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler nefis saray katmeri ile izleyici karşısına çıktı. Peki saray katmeri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...
- 16.11.2022 - 15:44
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında, gelinler her gün farklı lezzetlerle hünerlerini sergiliyor.
Gelinim Mutfakta programının bugün yayınlanan bölümünde gelinler, nefis saray katmeri ile izleyici karşısına çıkıyor.
Türklerin lazanyası olarak bilinen saray katmeri, beşamel sos ile kıymalı iç harcın eşsiz uyumundan oluşuyor. Lezzetiyle adeta damak çatlatıyor.
Programdan sonra izleyiciler arama motorlarında, “Saray katmeri nasıl yapılıyor? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?” sorularını araştırıyor. İşte saray katmeri tarifi…
Saray katmeri malzemeleri
- Krep Hamuru İçin
- 3 adet yumurta
- 3 su bardağı süt
- 2,5 su bardağı un
- Beşamel Sos İçin
- 2 yemek kaşığı tereyağ
- 3 yemek kaşığı un
- 3 su bardağı süt
- Tuz
- Karabiber
- İç Harcı İçin
- 600 gram kıyma
- 1 adet soğan
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Arasına Ve Üzerine Koymak İçin
- Rendelenmiş kaşar peyniri
Saray katmeri yapılışı
- Krep hamuru için malzemeleri karıştırma kabına alıyoruz güzelce karıştırıyoruz, tavaya bir kereye mahsus 1 tatlı kaşığı sıvı yağ sürüp bir kepçe harcımızdan koyup arkalı önlü pişiriyoruz.
- İç harcı için tavaya sıvı yağ alıp ısıtıyoruz, soğanları küp küp doğrayıp içine ilave ediyoruz, kıymayı ilave edip tekrar karıştırıyoruz baharatlarını ilave edip karıştırıp kavrulunca ocaktan alıyoruz.
- Beşamel sos için tereyağ tencereye alıyoruz eritiyoruz unu ilave edip kavuruyoruz sütünü ilave ediyoruz tekrar karıştırıyoruz, tuz ve karabiber ekleyip karıştırıyoruz yoğunlaşınca ocaktan alıyoruz.
- Tepsiye bir adet krep koyup üzerine önce beşamel sos, üzerine kıymalı harcımızı ve kaşar peyniri ilave edip üst üste bu sıra halinde tamamlıyoruz.
- En üste kalan beşamel sosu döküp üzerine kaşar peyniri ilave edip 190 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişiriyoruz, dilimleyip servis edebilirsiniz