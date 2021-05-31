Gelinim Mutfakta Serap kimdir? Yeni yarışmacı Deniz ve kayınvalidesi Serap Seylan hakkında..

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni gelin-kayınvalide çifti Deniz ve Serap hanım hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta Serap Seylan kimdir? İşte detaylar..

Birbirinden iddialı yarışmacıların birincilik adına mücadele verdiği ve sonunda da beş altın bileziği kazandığı maratona yeni yarışmacılar ekleniyor.

Bugünden itibaren kendisine verilen sürede en iyi yemekleri hazırlayacak yeni yarışmacı gelin, Deniz oldu.

Deniz Hanım ve kayınvalidesi Serap Hanım hakkındaki bilgiler seyirciler merak edildi. Özellikle yaşı merak konusu olan Gelinim Mutfakta Serap Seylan kimdir? Deniz ve kayınvalidesi Serap Seylan nereli? soruları araştırılmaya başlandı.

Peki, Gelinim Mutfakta Serap Seylan kimdir? İşte detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA SERAP KİMDİR?

Gelinim Mutfakta programında kayınvalideler odasının yeni üyesi Serap Hanım, yaşını söylemek istemeyince olay oldu. Gelini Deniz, programda yaptığı konuşmada, kayınvalidesi Serap Hanım'ın torununa babaanne bile dedirtmediğini söyledi.

Gelini gibi kendisi de Erzurumlu olan Serap Seylan, bekar ve iki torun sahibidir. Esnaf olan Serap Hanım, şu an çalışmamamktadır. Instagram hesabı @seylanserap'tır.

GELİNİM MUTFAKTA DENİZ BOZDOĞAN KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Deniz Bozdoğan, elinin lezzetine güvenerek yoğun bir mücadelenin içerisine girdi.

Aslen Erzurumlu olan 30 yaşındaki Deniz Bozdoğan, İzmir'de yaşıyor. 3 yıldır Serhan Bey ile evli olan Deniz, iki çocuk sahibidir. Instagram hesabı @deniz.serhan.b'dir.