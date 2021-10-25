Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?

Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak?

Gelinim Mutfakta yarışmasında Demet Akalın'ın ayrılmasından sonra yerine Songül Karlı gelmişti. Ancak bu hafta Songül Karlı'nın programı sunmayacağı iddia edildi. Peki, bu hafta sunucu kim olacak?

Kanal D ekranlarında devam eden Gelinim Mutfakta yarışması şimdiye kadar 4 kez sunucu değiştirdi.

Yarışma ilk olarak Fatih Ürek'le başladı ancak kısa bir süre sonra şarkıcıyla yollar ayrıldı.

Bunun üzerine yerine Onur Büyüktopçu gelirken, yapılan bu anlaşma yine uzun süreli olmadı.

Yarışmanın biteceği konuşuluyordu ancak set ekibi Büyüktopçu'nun yerine Seda Sayan'ı getirdi.

Seda Sayan'la devam eden ve iyi bir çıkış yakalayan yarışma, 2021 - 2022 sezonuna ise Demet Akalın'la başladı.

Akalın yarışmayı çok kısa bir süre sunduktan sonra ayrıldığını katıldığı bir magazin programında duyurdu.

Bunun üzerine geçtiğimiz hafta programı Songül Karlı sunarken, Karlı'nın kalıcı olmadığı iddia edildi.

Peki, Gelinim Mutfakta Songül Karlı ayrıldı mı, bu hafta kim sunacak? İşte detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA SONGÜL KARLI AYRILDI MI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında formatın değiştiği ve her hafta başka bir ismin sunuculuk yapacağı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Songül Karlı'nın sunuculuğunu yaptığı programı bu hafta Safiye Soyman'ın sunacağı öğrenildi.

SAFİYE SOYMAN KİMDİR?

3 Mart 1961 yılında Bolu'da dünyaya gelen Soyman, 13 yaşında görücü usulüyle evlendiği 24 yaşındaki Ziya Akaröz'le on beş yıl evli kaldı.

Evliliğin ilk üç senesinin ardından, eşinden gizli ortaokul sınavlarına daha sonra liseye hazırlandı.

Okul sonrası iş bulma sınavlarına giren Soyman, İmar İskan Bakanlığı'na Genel Müdür sekreteri olarak işe girmiştir. Liseyi bitirdikten sonra Özer Altın'dan müzik dersleri alarak radyo sınavlarına girdi ve kazandı.

6 sene Ankara Devlet Klasik Müziği Korosu’nda çalışan Safiye Soyman, o yıllarda gazino sahibi Fahrettin Aslan’dan teklif aldı.

Bu teklif sayesinde 1996 yılında 35 yaşında Maksim'de sahneye çıktı. İşini bırakan Soyman, kendisini müzik çalışmalarına adadı.

şarkıcının Ziya Akaröz ile olan evliliğinden Ümran Erler adında bir kızı ve Harun adında bir oğlu vardır. Soyman, 1985 yılında Ziya Akaröz ile boşandı ve 1999 yılından beri Faik Öztürk'le birliktedir.