Gelinim Mutfakta ters köşe yapmaya devam ediyor! Songül Karlı yine gitti, yerine bakın kim geldi...

Gelinim Mutfakta ters köşe yapmaya devam ediyor! Songül Karlı yine gitti, yerine bakın kim geldi...

Gelinim Mutfakta'nın kalıcı sunucusu olarak Turgay Başyayla'nın adı geçmişti. Ancak programı bu hafta yeniden Nursel Ergin'in sunacağı öğrenildi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Tam 4 defa sunucu değiştiren yarışmayı, Demet Akalın'ın ardından her hafta farklı bir isim sunmaya başladı.

Songül Karlı, Mehmet Ali Erbil, Nurse Ergin, Safiye Soyman gibi isimlerin sunduğu yarışmayı, Turgay Başyayla'nın sunmaya başlayacağı gündeme geldi.

Turgay Başyayla konuya ilişkin açıklama yaparak, durumdan mutlu olduğunu söylemişti. Ancak geçtiğimiz hafta yarışmayı yeniden Songül Karlı sundu.

Turgay Başyayla'yı bekleyen seyirci şaşkınlık yaşarken, bu hafta ise Nursel Ergin bir kez daha yarışmayı sunacak.

YENİDEN NURSEL ERGİN SÜRPRİZİ

Sunuculuğunu her hafta bir ünlü ismin yapacağı Gelinim Mutfakta’nın bu haftaki konuğu Nursel Ergin oldu.

Gündüz kuşağına renk katan hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00’da Kanal D’de olacak.

Gelinim Mutfakta ters köşe yapmaya devam ediyor! Songül Karlı yine gitti, yerine bakın kim geldi... VİDEO