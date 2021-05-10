Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir? Yeni yarışmacı Yağnur İşçiler hakkında..

Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni gelin-kayınvalide çifti Yağnur ve Nilgün hanım hakkındaki bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir? İşte detaylar..

Birbirinden iddialı yarışmacıların birincilik adına mücadele verdiği ve sonunda da beş altın bileziği kazandığı maratona yeni yarışmacılar ekleniyor.

Bugünden itibaren kendisine verilen sürede en iyi yemekleri hazırlayacak isim Yağnur İşçiler oldu.

Seyirciler Yağnur Hanım ve kayınvalidesi Nilgün Hanım hakkındaki bilgileri araştırıyor.

Peki, Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir? İşte detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR?

Gelinim Mutfakta'ya bu hafta eski yarışmacılardan Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün dahil oluyor. Başarılı yarışmacılardan Yağnur programa gelerek iddialı bir giriş yapıyor. Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yemek yarışmasından heyecanlı anlar yaşanıyor.

Aslen Arnavut göçmeni olan ve Manisa'da yaşamını sürdüren Yağnur, 12 senelik evli. 1 erkek 2 kız çocuğu olan Yağnur, ilk günden rakiplerinin kendinden korkması gerektiğini söyledi.

Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, yarışmaya özel şoförü ile gelerek adından söz ettirmişti.