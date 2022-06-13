Gelinim Mutfakta yarışmasında nişanlısını bir kadınla gören Damla, baygınlık geçirdi. Damla'nın baygınlık geçirmesi sonrası stüdyoda korku dolu anlar yaşandı.

Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışması, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Heyecanlı anlara sahne olan yarışmada gelin adayları, gün birincisi olmak ve çeyrek altını almak için kıran kırana bir mücadele sergiliyor.

Bugün ekrana gelen yarışmaya ise gelin adayı Damla'nın bayılması damga vurdu.

Nişanlısının yanında başka bir kadını gören Damla, daha fazla dayanamadı ve yere yığıldı.

Korku dolu anlar

Nursel Engin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında ilginç anlar yaşandı. Ergin, WhatsApp hattına gelen bir videoyu izletmek için Damla'yı yanına çağırdı.

Düğün masrafları için yarışmaya katılan Damla, nişanlısını bir kadınla sohbet ederken görünce baygınlık geçirdi. Yere yığılan Damla, güçlükle kendine gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Görüntülerin ardından yayına bağlanan Damla'nın nişanlısı Furkan, "Ben bugün hep dükkandaydım.

İş için biriyle konuştum. Annem de biliyor. Görüştüğüm kişiyi tanımıyorum. Dükkan müsait olmadığı için kafede görüştük" diyerek ihanet iddiasını yalanladı.

Bir hafta öncesine ait olan görüntülerin ardından nişanlısını affeden Damla, Gelinim Mutfakta yarışmasında nikah yaptı.

Gelinim Mutfakta yarışmasında korku dolu anlar VİDEO

