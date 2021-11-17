Gelinim Mutfakta yarışmasında şoke eden olay! O yarışmacı diskalifiye edildi

Gelinim Mutfakta yarışmasında şoke eden olay! O yarışmacı diskalifiye edildi

Lerzan Mutlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta yarışmasında, diskalifiye şoku yaşandı. Mutlu yarışmadan diskalifiye edilen ismi ve nedenini açıkladı.

Demet Akalın'ın sunuculuğu ile yeni sezona başlayan Gelini Mutfakta yarışmasında, sular durulmuyor.

Bugüne kadar 5 defa sunucu değiştiren yarışma, Demet Akalın'ın ayrılığının ardından yeni bir formata geçti.

Yeni formatta her hafta başka bir ismin sunuculuğunu üstlendiği yarışmayı bu hafta, Lerzan Mutlu sunuyor.

Lerzan Mutlu'nun eğlenceli sunumuyla ekrana gelen yarışmada, diskalifiye şoku yaşandı.

Yarışmacılardan birisinin diskalifiye olduğunu açıklayan Mutlu, nedenini söylemeyi ise ihmal etmedi.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN HANGİ YARIŞMACI DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Yarışmacı Zehra programdan diskalifiye edildi. Programın sunucusu Lerzan Mutlu, Gelinim Mutfakta Zehra'nın ayrılma nedenini açıkladı.

Gelinim Mutfakta sunucusu Lerzan Mutlu açıklamasında, "Makyöz arkadaşlardan birine yanlış bir harekette bulundu. Dün özür dilemesine rağmen, bugün yayın öncesi gelin yarışmacılardan Yeşim'e fiziksel bir saldırıda bulundu.

Yarışma ahlakı gereği Gelinim Mutfakta Zehra ve kayınvalidesi Aynur'u diskalifiye etmek zorunda kaldık." dedi.

"ÜZERİME SALDIRDI"

Gelinim Mutfakta Yeşim yaşanan olayı, "Giyinme odasındaydık. Hiçbir şey yokken üzerime saldırdı. Ne olduğunu anlayamadan arkadaşlar ayırdı" şeklinde anlattı.