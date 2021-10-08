Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? Demet Akalın'ın yerine...

Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? Demet Akalın'ın yerine...

Demet Akalın sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldığını açıkladı. Bunun akabinde yarışmayı izleyenler, Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? sorusunu gündeme getirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 defa sunucu değişti.

Yarışma Fatih Ürek'le başladı ancak devamlılık gelmedi ve yerine Onur Büyüktopçu geldi.

Onur Büyüktopçu'nun eğlenceli sunumu ile ekrana gelen yarışmada, 1 sezon sonra yollar ayrıldı.

Büyüktopçu'nun ayrılığından sonra yarışmanın devam edip etmeyeceği net değildi ancak yerine Seda Sayan geldi.

Seda Sayan'ın devraldığı yarışma iyi giderken, Sayan'ın ayrılacağı iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Bu iddialar doğru çıkarken Sayan, Star TV'ye geçti ve yerine şarkıcı Demet Akalın getirildi.

Demet Akalın ise bugün kısa bir süre önce başladığı yarışmanın sunuculuğunu bıraktığını 2. Sayfa programında açıkladı.

Peki, Gelinim Mutfakta yarışmasını kim sunacak? İşte detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA'YI KİM SUNACAK?

Demet Akalın yaptığı açıklamada, "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor? Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben'i alın Songül Karlı'yı alın dedim. "

Fatih bile geri alabilir. En çok o yakışıyor zaten. Ben kimseyi işinden etmedim. Kim çalışmak istiyorsa buyursun çalışsın dedim. Biz haftanın 2 gününe anlaştık, haftanın üç gününe çıkarıldı.

Kaç yaşında geldik, hala böyle çirkin çirkin şeyler konuşacak mıyız? Bana kimse disiplinsiz diyemez. Ben kendim söyledim Gülben'i alın diye. Bana Gülben yazdı 3 gün önce, 'Emin misin?' diye. Fatih çok iyi biliyor, orasını burasını kaşımasın." ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Gülben iddiaları güçlenirken, yarışmanın yapımcılarından henüz net bir açıklama gelmedi.