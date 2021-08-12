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    Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman? Demet Akalın'ın sunumuyla başlıyor!

    Gelin kayınvalide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak araştırılıyor. Bu sezon Demet Akalın'ın sunacağı Gelinim Mutfakta yeni bölüm tarihi belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 15:53
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    Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman? Demet Akalın'ın sunumuyla başlıyor!

    Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gelin ve kayınvalidelerin kıyasıya yarıştığı yemek programı, sezon finaliyle ara vermişti.

    Programın takipçileri, yeni sezona dair araştırmalara başladı.

    Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda Demet Akalın ekranlarda olacak. Çekimleri başlayan Gelinim Mutfakta yeni bölümler ne zaman merak ediliyor.

    Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

    GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Gelinlerin çeyrek altına kavuşmak için yemeklerini kayınvalidelerinin beğenisine sunduğu Gelinim Mutfakta yeni sezon heyecanı başladı.

    Kanal D’nin 4’üncü sezonuna merhaba diyecek fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yeni sezonda Demet Akalın’ın sunumuyla ekranda olacak.

    Programın 16 Ağustos itibariyle başlaması planlanıyor.

    Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman? Demet Akalın ın sunumuyla başlıyor! #1

    Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman? Demet Akalın ın sunumuyla başlıyor! #2

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