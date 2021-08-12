Haberler

Medya Haberleri

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman? Demet Akalın'ın sunumuyla başlıyor!

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman? Demet Akalın'ın sunumuyla başlıyor!

Gelin kayınvalide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlayacak araştırılıyor. Bu sezon Demet Akalın'ın sunacağı Gelinim Mutfakta yeni bölüm tarihi belli oldu.