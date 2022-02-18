Gelinim Mutfakta'da korkunç anlar! Miyase acılar içinde kaldı, Nursel Ergin bakamadı...

Gelin kayınvalide konseptli yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da haftanın final bölümü ekranlara geliyor. Miyase'nin acı içinde kıvrandığı dakikalar ise fragmana damgasını vurdu.

Kanal D'nin eğlenceli yemek programı Gelinim Mutfakta Nursel Ergin’in sunumuyla ekrana geliyor.

Hafta içi her gün yayınlanan yarışmada gelinler ve kayınvalideler çeyrek altın ve bilezik kazanmak için kıyasıya mücadele veriyor.

Haftanın final günü programda üzücü bir olay meydana geliyor.

Gelinim Mutfakta yayınlanan fragmanda Miyase yemek yaparken kaza yaşıyor. Yarışmacı arkadaşları ve kayınvalideler Miyase için ağlarken görüntüleniyor.

Seyirciler ne olduğunu merak ederken, "Gelinim Mutfakta Miyase'ye ne oldu, elini mi kesti? Miyase Türkel yarışmadan ayrılacak mı?" soruları araştırılıyor.

Peki Miyase'ye ne oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

Miyase ve kayınvalidesi Sevilay Hanım, Zehra Tosbıyık'ın yerine Gelinim Mutfakta'ya dahil oldu. Miyase Türkel, 4 senelik ve aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel, otomotiv sektöründe çalışıyor. Ailesinin gemi ve otomotiv sektörü var.

Gelinim Mutfakta Miyase toplamda 27 bilezik kazanmıştır.

MİYASE'YE NE OLDU, ELİNİ Mİ KESTİ?

Gelinim Mutfakta haftanın finali olan 870. Bölümde Miyase acı bir olay yaşıyor. Miyaseye ne olduğu konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Cuma günü finalde olay netliğine kavuşacak.