Gelinim Mutfakta'da sunucu değişikliği bitmiyor! Lerzan Mutlu gitti, o isim geldi...

Kanal D'de yayınlanan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu belli oldu. Son olarak sunuculuğunu Lerzan Mutlu'nun üstlendiği programı, önümüzdeki hafta Ezgi Sertel sunacak.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Birbirinden lezzetli tarifleri ekranlara getiren Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu değişikliği bitmiyor.

Yayın hayatına Fatih Ürek'in sunumuyla başlayan program; Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın olmak üzere 4 sunucu değiştirmişti.

Yarışmaya sunucu dayanmayınca format değişikliğine gidilmiş ve programı her hafta ünlü bir isim sunmaya başlamıştı.

Bu hafta Lerzan Mutlu'nun sunumuyla ekranlara gelen programın önümüzdeki hafta sunucusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

EZGİ SERTEL SUNACAK

Bu hafta, ekranların sevilen yüzü Lerzan Mutlu'nun sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasının gelecek haftaki sunucusu, yayınlanan fragman ile birlikte ortaya çıktı.

Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Ezgi Sertel oldu.

Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de.

Gelinim Mutfakta 806. Bölüm Fragmanı VİDEO

EZGİ SERTEL KİMDİR

1 Ekim 1981 tarihinde Karabük'te dünyaya gelen oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

2007 yılında yayınlanan ''Tek Türkiye'' dizisinde hayat verdiği Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınan Sertel, 2006 yılında yayınlanan ''Yağmurdan Sonra'' adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır.

Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan ''Lezzet Haritası'' isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır.

7 Eylül 2020 tarihinden itibaren TRT 1 ekranlarında yayına giren ''Fazlası Zarar'' adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

Kendisi gibi oyuncu olan Ozan Çobanoğlu ile evli olan ünlü sunucunun, bu evliliğinden Tibet ve Mert adında erkek ikizleri vardır.