Petrol
105.28
2.75%
Euro
16.22
0.84%
Dolar
15.32
0.48%
Altın
912.78
1.15%
Borsa
2482
-0.34%
Bitcoin
501.014
2.74%
BTXN Coin
13.27
-8.98%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin ağlayarak stüdyoyu terk etti

    Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin, yarışmacılardan Miyase'nin verdiği karar karşısında sinirlendi. Yarışmaya üvey annesi ile devam etmek istediğini söyleyen Miyase, Nursel'i ağlattı.
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 12:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin ağlayarak stüdyoyu terk etti

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor.

    Çeyrek altını almak için yarışan ve yemeklerin en güzelini yapmaya çalışan yarışmacılar, kayınvalideleriyle birlikte boy gösteriyor.

    Daha önce dört defa sunucu değiştiren ve son olarak Nursel Ergin ile anlaşan yarışmada, dün yine heyecanlı anlar yaşandı.

    Yarışmacılardan Miyase'nin kayınvalidesi hakkında verdiği karar, sunucu Nursel Ergin'i sinirlendirdi.

    Sinilerinin bozulduğunu söyleyen ve ağlamaya başlayan Nursel Ergin, yarışmacıları ve ekran başındaki seyircileri şaşırttı.

    Gözyaşlarına boğulan Nursel Ergin stüdyoyu terk etti VİDEO

    Nursel Ergin gözyaşlarına boğuldu

    Yarışmacı gelin Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıkladı.

    Bu isteği duyan sunucu Nursel ise duruma sinirlenerek ağlamaya başladı. Çok sinirlendiğini söyleyen Nursel ara vererek, stüdyoyu terk etti.

    Gelinim Mutfakta nın sunucusu Nursel Ergin ağlayarak stüdyoyu terk etti #1

    Sakinleşip geri geldi

    Kendisini toparladıktan sonra stüdyoya geri dönen Ergin, yarışmanın puanlamasını yaptı ve çeyrek altını sahibine teslim etti.

    Nursel Ergin'in ağladığı anlar ise sosyal medya üzerinden kısa süre içerisinde gündeme girdi.

    Gelinim Mutfakta nın sunucusu Nursel Ergin ağlayarak stüdyoyu terk etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Diriliş Ertuğrul'un Halime'si salına salına yürüdü, göğüs dekoltesiyle akıl aldı! 'Etrafı göremedik'
    Medya

    Diriliş Ertuğrul'un Halime'si salına salına yürüdü, göğüs dekoltesiyle akıl aldı! 'Etrafı göremedik'

    Geleceğinizi garanti altına alacak Altcoin listesi
    CryptoTrade

    Geleceğinizi garanti altına alacak Altcoin listesi

    Zonguldak'ta, mehdiliğini kabul etmeyen komşusunu öldüren sanığın yargılanması sürüyor
    3. Sayfa

    Zonguldak'ta, mehdiliğini kabul etmeyen komşusunu öldüren sanığın yargılanması sürüyor

    Görüş Bildir