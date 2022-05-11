Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin ağlayarak stüdyoyu terk etti

Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin, yarışmacılardan Miyase'nin verdiği karar karşısında sinirlendi. Yarışmaya üvey annesi ile devam etmek istediğini söyleyen Miyase, Nursel'i ağlattı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, kıran kırana bir mücadeleye sahne oluyor.

Çeyrek altını almak için yarışan ve yemeklerin en güzelini yapmaya çalışan yarışmacılar, kayınvalideleriyle birlikte boy gösteriyor.

Daha önce dört defa sunucu değiştiren ve son olarak Nursel Ergin ile anlaşan yarışmada, dün yine heyecanlı anlar yaşandı.

Yarışmacılardan Miyase'nin kayınvalidesi hakkında verdiği karar, sunucu Nursel Ergin'i sinirlendirdi.

Sinilerinin bozulduğunu söyleyen ve ağlamaya başlayan Nursel Ergin, yarışmacıları ve ekran başındaki seyircileri şaşırttı.

Gözyaşlarına boğulan Nursel Ergin stüdyoyu terk etti VİDEO

Nursel Ergin gözyaşlarına boğuldu

Yarışmacı gelin Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıkladı.

Bu isteği duyan sunucu Nursel ise duruma sinirlenerek ağlamaya başladı. Çok sinirlendiğini söyleyen Nursel ara vererek, stüdyoyu terk etti.

Sakinleşip geri geldi

Kendisini toparladıktan sonra stüdyoya geri dönen Ergin, yarışmanın puanlamasını yaptı ve çeyrek altını sahibine teslim etti.

Nursel Ergin'in ağladığı anlar ise sosyal medya üzerinden kısa süre içerisinde gündeme girdi.