Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu belli oldu! O ismi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu belli oldu! O ismi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın gelecek haftaki sunucusu belli oldu. Son olarak sunuculuğunu Turgay Başyayla'nın üstlendiği programı, önümüzdeki hafta Yılmaz Morgül sunacak.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Birbirinden lezzetli tarifleri ekranlara getiren Gelinim Mutfakta yarışması, yayın hayatına Fatih Ürek'in sunumuyla başlamıştı.

Ürek'in sunuculuğu bırakmasının ardından 4 kez sunucu değiştiren program için format değişikliğine gidildi.

Alınan yeni karar doğrultusunda, Gelinim Mutfakta yarışmasını her hafta ünlü bir isim sunmaya başladı.

Bu hafta Turgay Başyayla'nın sunumuyla ekranlara gelen programı, önümüzdeki hafta kimin sunacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

YILMAZ MORGÜL SUNACAK

Bu hafta, Lezzet Yolculuğu programıyla tanınan Turgay Başyayla'nın sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasının gelecek haftaki sunucusu, yayınlanan fragman ile birlikte ortaya çıktı.

Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'nın önümüzdeki hafta sunucusu, ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül oldu.

Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de.

Gelinim Mutfakta 816. Bölüm Fragmanı VİDEO