Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu ortaya çıktı! Ezgi Sertel'in yerine gelen isim bakın kim oldu

Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu ortaya çıktı! Ezgi Sertel'in yerine gelen isim bakın kim oldu

Kanal D'nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın gelecek haftaki sunucusu belli oldu. Son olarak sunuculuğunu Ezgi Sertel'in üstlendiği programı, önümüzdeki hafta Turgay Başyayla sunacak.

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, izleyenlere keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Birbirinden lezzetli tarifleri ekranlara getiren Gelinim Mutfakta yarışmasında sunucu değişikliği bitmiyor.

Yayın hayatına Fatih Ürek'in sunumuyla başlayan program; Onur Büyüktopçu, Seda Sayan ve Demet Akalın olmak üzere 4 sunucu değiştirmişti.

Yarışmaya sunucu dayanmayınca format değişikliğine gidilmiş ve programı her hafta ünlü bir isim sunmaya başlamıştı.

Bu hafta Ezgi Sertel'in sunumuyla ekranlara gelen programı, önümüzdeki hafta kimin sunacağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

TURGAY BAŞYAYLA SUNACAK

Bu hafta, ekranların sevilen yüzü Ezgi Sertel'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasının gelecek haftaki sunucusu, yayınlanan fragman ile birlikte ortaya çıktı.

Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu, Lezzet Yolculuğu programıyla tanınan Turgay Başyayla oldu.

Gündüz kuşağına renk katan, hem eğlendiren hem kazandıran yarışma programı Gelinim Mutfakta yeni bölümleri ile hafta içi her gün 13.00'de Kanal D'de.

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

1976 yılında Zonguldak şehrinde dünyaya gelen Turgay Başyayla, aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve ortaokul eğitimini Çankırı'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Turgay Başyayla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmiştir.

''Nazlıcan'' adlı ilk albümünü 2000 yılında çıkaran Turgay Başyayla, Türkiye'de pek çok konsere imza atmıştır. Şarkıcılığın yanı sıra halk oyunları konusunda da eğitim alan Turgay Başyayla, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde halk konseri gerçekleştirmiştir.

Bunu geçekleştiren ilk sanatçı olan Başyayla, ''Şizofren Aşk'' adlı filmde, oyuncu olarak rol almıştır. 2005 yılında ''Otel İstanbul'' adlı filmde rol alan ünlü şarkıcı, daha sonra ''Anne ya da Leyla'' adını taşıyan bir filmde oynamıştır.

2006 yılında bir dönem filmi olan ''Belek Gazi'' filminde Belek Gazi'yi canlandıran Turgay Başyayla, Arslan Kaçar'dan sinema ve oyunculuk dersleri almıştır.

2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT ‘de “Sıla Türküleri” programı ile başlamıştır.

Sevilen sanatçı daha sonra, 2008-2009 yıllarında ''Türkü Şiir Türkiye'' ve 2015 yılında başladığı ''Lezzet Yolculuğu'' programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir. Albümleri arasında; Nazlıcan, Ben Patlarsam Eğer, Öz, Yediveren, Saçlarını Taramışsın, Sisteki Sesler ve Yedi bulunmaktadır.

2008 yılında Burcu Başyayla hayatını birleştiren Turgay Başyayla'nı bu evliliğinden Ali Azem, Ömer Adin ve Mustafa Aren adında 3 oğlu vardır.