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Gelin adayından dev jest! Alina Boz Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçekle geldi...

Gelin adayından dev jest! Alina Boz Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçekle geldi...

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 3 yıldır birlikte olan Alina Boz, Minik Serçe'nin doğum gününde kamyon dolusu çiçek hediye etti.