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    Gelin adayından dev jest! Alina Boz Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçekle geldi...

    Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 3 yıldır birlikte olan Alina Boz, Minik Serçe'nin doğum gününde kamyon dolusu çiçek hediye etti.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 09:45
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    Gelin adayından dev jest! Alina Boz Sezen Aksu'ya bir kamyon dolusu çiçekle geldi...

    Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Mahur olarak boy gösteren güzel oyuncu Alina Boz uzunca bir süredir sanatçı Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşıyor.

    Geçtiğimiz günlerde 67'inci yaşını kutlayan müstakbel kaynanası Minik Serçe Sezen Aksu'ya sevgilisi Mithat Can Özer ile birlikte sürpriz yaptı

    JEST YAPTI

    Oyuncu, sevgilisi Özer'le birlikte Minik Serçe'nin kaldığı Bodrum’daki evini ziyaret ederek, bir kamyon dolusu çiçek getirdi.

    Gelin adayından dev jest! Alina Boz Sezen Aksu ya bir kamyon dolusu çiçekle geldi... #1

    EVDEN DIŞARI ADIM ATMIYOR

    Sezen Aksu, gün boyunca müzik seslerinin geldiği Bodrum’daki evinden dışarı adımını atmıyor. Sanatçı, koronavirüs korkusu nedeniyle evine en yakınları dışında kimseyi kabul etmiyor.

    Gelin adayından dev jest! Alina Boz Sezen Aksu ya bir kamyon dolusu çiçekle geldi... #2

    Gelin adayından dev jest! Alina Boz Sezen Aksu ya bir kamyon dolusu çiçekle geldi... #3

    Gelin adayından dev jest! Alina Boz Sezen Aksu ya bir kamyon dolusu çiçekle geldi... #4

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