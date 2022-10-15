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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi 14. bölüm fragmanı! Songül'ü bekleyen büyük tehlike ne?

    Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi her Perşembe izleyicisiyle buluşuyor.Dizinin merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı.
    • 15.10.2022 - 11:50
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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi 14. bölüm fragmanı! Songül'ü bekleyen büyük tehlike ne?

    Show TV'nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.Oldukça sevilen dizi şimdiye kadar yayınlanan 13 bölümüyle büyük beğeni topladı.

    Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Murat Göçmez, Furkan Murat Uğur, Mehmet Deniz Sarıkaş gibi isimlerin rol aldığı dizi bu hafta 14. bölümüyle ekranlara gelecek.

    Dizide Sadi Payaslı ve Songül karakterlerinin başından geçenler büyük ilgi ile takip edilirken her bölüm farklı bir aksiyona sahne oluyor.Dizinin 14. bölüm tanıtımı yayınlandı.

    Merakla beklenen yeni bölüm tanıtımında Songül'ü bekleyen büyük tehlike ne? Sadi Payaslı, Songül'ü kurtarabilecek mi?

    İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 14. bölüm fragmanı..

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi 14. bölüm fragmanı VİDEO

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi 14. bölüm fragmanı! Songül ü bekleyen büyük tehlike ne? #1


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