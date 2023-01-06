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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicisine hüsran! Yeni bölümün tarihi...

    Yeni bölümü yayınlanmayan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisi, izleyicilerin merak konusu oldu. Peki yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 25. bölüm tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2023 - 11:04
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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicisine hüsran! Yeni bölümün tarihi...

    Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, perşembe akşamlarına damga vuruyor.

    Oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk  Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi, yeni bölümüyle ekranlara gelmedi.

    5 Ocak Perşembe akşamı yayınlanması beklenen 25. bölümü göremeyen izleyiciler, merakla araştırmaya başladı.

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi neden yayınlanmadı, yayın günü mü değişti? GHBG dizisi yeni bölüm ne zaman? İşte ayrıntılar...

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicisine hüsran! Yeni bölümün tarihi... #1

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm tarihi

    Show TV ekranlarında yeni bölümü yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, yılbaşı arası verdi. Dizi, perşembe akşamları ekrana gelmeye devam edecek.

    25. ve yeni bölümü ise önümüzdeki perşembe, yani 12 Ocak Perşembe günü izleyicileriyle buluşacak.


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