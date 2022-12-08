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    • Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Aylin'i göğüs dekoltesiyle dudak ısırttı! 'Devrim ve Pınar karışımı'

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Aylin'i göğüs dekoltesiyle dudak ısırttı! 'Devrim ve Pınar karışımı'

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Aylin karakterine hayat veren Sanem Babi, güzelliği ve dekolteli pozlarıyla dikkat çekti. Babi'yi görenler, Devrim Özkan ve Pınar Deniz'e benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 17:40
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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Aylin'i göğüs dekoltesiyle dudak ısırttı! 'Devrim ve Pınar karışımı'

    Oyunculuk kariyerine 2014’te ”Karışık Kaset” isimli filmle başlayan Sanem Babi, asıl çıkışını 2022 yılında yakaladı.

    Show TV ekranlarında yayınlanan "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde Ertan Saban ve Devrim Özkan'la rol alan Sanem Babi, "Aylin" karakteriyle dikkat çekti.

    Dizide kardeşinin suçunu üstlenen Aylin'i canlandıran Babi, performasıyla beğeni topladı.

    Öte yandan Sanem Babi ile ilgili aramalar da hız kazandı. Sosyal medyayı aktif kullanan Babi, görenleri adeta kendine hayran bıraktı.

    Sanem Babi'den dekolteli paylaşım

    Instagram'da birçok paylaşım yapan Sanem Babi, güzelliği ve cesur kareleriyle büyüledi.

    Meslektaşı Oğulcan İlker ile aşk yaşayn Sanem Babi, her bir karesiyle fiziğini gözler önüne seriyor.

    Babi'nin iddialı pozlarını beğenmeden geçmeyen takipçileri, "Devrim Özkan ve Pınar Deniz karışımı" yorumunda bulundu.

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Aylin i göğüs dekoltesiyle dudak ısırttı! Devrim ve Pınar karışımı #1

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Aylin i göğüs dekoltesiyle dudak ısırttı! Devrim ve Pınar karışımı #2

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Aylin i göğüs dekoltesiyle dudak ısırttı! Devrim ve Pınar karışımı #3

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Aylin i göğüs dekoltesiyle dudak ısırttı! Devrim ve Pınar karışımı #4

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Aylin i göğüs dekoltesiyle dudak ısırttı! Devrim ve Pınar karışımı #5


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