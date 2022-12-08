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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Aylin'i göğüs dekoltesiyle dudak ısırttı! 'Devrim ve Pınar karışımı'

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Aylin'i göğüs dekoltesiyle dudak ısırttı! 'Devrim ve Pınar karışımı'

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Aylin karakterine hayat veren Sanem Babi, güzelliği ve dekolteli pozlarıyla dikkat çekti. Babi'yi görenler, Devrim Özkan ve Pınar Deniz'e benzetti.