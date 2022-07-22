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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi Hakim'in yıldızı çıktı!

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Ertan Saban'ın eşi de kendisi gibi ünlü oyuncu çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 17:15
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    Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Sadi'si Ertan Saban'ın eşi Hakim'in yıldızı çıktı!

    Show TV ekranlarının BKM yapımı yeni yaz dizi, ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’ yayın hayatına başladı.

    Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği, proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait olan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, konusu ve kadrosundaki isimlerde şimdiden dikkatleri çekti.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk gibi usta oyuncularla birlikte birçok ünlü isim yer alıyor.

    Sadi karakterine hayat veren Ertan Saban, dizideki performansıyla beğeni toplarken özel hayatı da merak konusu oldu.

    Ertan Saban-Ebru Özkan aşkı

    Ertan Saban'ın eşinin ünlü oyuncu olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

    Ertan Saban, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ebru Özkan ile evlendi.

    2018 yılında Biricik Saban adında bir kız çocukları olan Ebru Özkan ve Ertan Saban çiftinin ilişkileri dolu dizgin devam ediyor.

    2014-2017 yılları arasında yayınlanan Paramparça dizisinde rol alarak ününe ün katan Ebru Özkan, son olarak Hakim dizisinde rol aldı.

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Sadi si Ertan Saban ın eşi Hakim in yıldızı çıktı! #1

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Sadi si Ertan Saban ın eşi Hakim in yıldızı çıktı! #2

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Sadi si Ertan Saban ın eşi Hakim in yıldızı çıktı! #3

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Sadi si Ertan Saban ın eşi Hakim in yıldızı çıktı! #4

    Gelsin Hayat Bildiği Gibi nin Sadi si Ertan Saban ın eşi Hakim in yıldızı çıktı! #5

     


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