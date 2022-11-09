Genç eşinin 4'üncü kocası olduğunu öğrenen yaşlı adam: Nereden bileyim çapkın olduğunu

Kendisinden 27 yaş küçük eşi Nefes'in kendisini sokağa attığını söyleyerek Esra Erol'da programına çıkan 72 yaşındaki Abdi Bilen, eşinin kendisinden önce 3 evlilik daha yaptığını duyunca yıkıldı.

72 yaşındaki Abdi Bilen, kendisinden 27 yaş küçük eşi Nefes'in kendisini sokağa attığını söyleyerek ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvurdu.

Canlı yayında yaşadıklarını anlatan Bilen, eşiyle ilgili gerçekleri öğrenince adeta sinir krizi geçirdi.

"Benimle beraber olsun diye 40 kilo et getirdim"

Eşine istediği her şeyi yaptığını söyleyen Abdi Bilen, "Ben ona insanlık yaptım ama o beni ayağının altına alıp tepti. 15 kilogram kıyma 40 kilogram et getirdim yesin de yeter ki beraber olalım diye ama o beni sokağa attı. Paralarımı istiyorum. Beni bu kadından boşayın. Bornoz aldım vermiyor. Kurbanı beraber iki tane keselim dedim, biri ona biri bana. İnsanlık yapıyorum ben ama bu beni ayağının altına aldı" dedi.

Hakkındaki iddiaların ardından canlı yayına telefonla bağlanan Nefes Hanım, "Yaşlı olsun iyi olsun diye düşündüm. Rahat yaşamak istedim. Ben köyde yaşamak istemiyordum. Paralarını almadım" şeklinde konuştu.

Canlı yayına bağlanan bazı seyirciler, Nefes Hanım'ın yaşlı insanlarla birlikte olduğunu ve paralarını aldığını iddia etti.

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4'üncü eşi olduğunu öğrenince gözyaşlarını tutamadı

Öte yandan Nefes Hanım'ın daha önce 3 evlilik yaptığı ancak hepsinin 3 ya da 4 ay sürdüğü öğrenildi. Canlı yayında Nefes Hanım'ın 4. eşi olduğunu öğrenen Abdi Bilen ise adeta yıkıldı.

"Ben ikinciyim sanıyordum, nereden bileyim çapkın olduğunu"

Eşinin daha önce bir evlilik yaptığını bildiğini söyleyen Bilen, "Ben bir evliliği olduğunu biliyordum. Vay anasını. Yazıklar olsun. Bir evliliğim var, biri o biri sen dedi. Ben dördüncüymüşüm. Bu insanlık mı? Böyle mi olur insanlık. Hayatta sevmem yalanı. Ben bunun nereden bileyim çapkın olduğunu" diyerek hüngür hüngür ağladı.