Genç kadın yürek dağladı! Nihat Hatipoğlu'na "sevip de sevilmemenin günahı" soruldu Sahur özel programıyla ekranda olan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatiopğlu'na sorulan "sevip de sevilmemenin günahı nedir" sorusu, sosyal medyanın gündemine damga vurdu.

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatioğlu, dini günlerde ATV'de yayın yapıyor.

Ramazan vesilesiyle programa çıkan Nihat Hatipoğlu, duaların ardından seyircilerden soru kabul ediyor.

Hatipoğlu'nun sahur bölümü büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Seyirci olarak gelen vatandaşların soruları ise her yıl olduğu gibi bu sene de gündem oldu.

"Sevip sevilmemenin günahı nedir"

Sahur programına gelen genç bir kadın ünlü ilahiyatçıya "Sevip de sevilmemenin günahı nedir? Umut verip de yarı yolda bırakmanın günahı nedir?" sorusunu sordu.

Vatandaşlardan gelen sorulara tüm içtenliğiyle cevap veren Hatipoğlu ise birkaç saniye duraksadıktan sonra genç kadına cevap verdi.

"Kötü niyetliyse günahtır"

Hatipoğlu soruya "Kötü niyetle başlanmışsa umut verdiyse günahtır. Ama iyi niyetlidir bakar karakterde farklılıklar vardır senin yolun sana benimki bana diyorsa problem yok. İstismar etmek niyetiyle ise günahtır. Öyle ise uzak dur, gerçi 'karpuz değil hocam içini göremiyorum' diyeceksin... Ama bence bir görüşmede bile birkaç soruda insanların karakterini anlamakta zorlanmazsınız" yanıtını verdi.