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    Genç kızlar bir saniye... Seda Sayan dekolteli deri tulumu ile sosyal medyayı yıktı!

    Güzelliği ile genç kızları geride bırakan ve gittikçe zayıflayan Seda Sayan, deri tulumu ile hayran bıraktı. Şarkıcı, programında tercih ettiği dekolteli deri tulumu ile hayranlarından tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 17:31
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    Genç kızlar bir saniye... Seda Sayan dekolteli deri tulumu ile sosyal medyayı yıktı!

    Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla konuşulan Seda Sayan, bunu hayranlarındna saklamayı tercih etmiyor.

    Bakımlı bir şarkıcı olan ve kendisine dikkat eden Sayan, sosyal medyanın ise en aktif yüzlerinden birisi.

    Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflara uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, geçen zamanda kılık kıyafetini değiştirdi.

    Daha havalı bir görünüme kavuşan ve gittikçe zayıflayan Sayan, programdaki giydikleri ile dikkatleri üzerine topluyor.

    Son dönemde çok kilo verdiğini belirten ve "Spor yapıyorum, diyet yemeklerimi yiyorum. 34 beden oldum" diyen Sayan, programda giydiği son kıyafetiyle gündem oldu.

    SEDA SAYAN'IN FİZİĞİ DİKKATİ ÇEKTİ

    Verdiği kilolar sonrası incecik kalan Seda Sayan son olarak programında tercih ettiği dekolteli deri tulumu ile kendisine hayran bıraktı.

    Gittikçe daha çok güzelleşen ve genç kızları geride bırakan Sayan'ın paylaştığı kare hem beğenildi hem de yorum yağmuruna tutuldu.

    Kısacık saçları ve kusursuz fiziği sayesinde yaşını göstermeyen Sayan, programdakiler dahil olmak üzere tüm izleyenlerinden tam not aldı.

    İŞTE SEDA SAYAN'IN SON HALİ

    Genç kızlar bir saniye... Seda Sayan dekolteli deri tulumu ile sosyal medyayı yıktı! #1


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