Sosyal medya üzerinden Geniş Aile dizisinin geri döneceği iddia edildi. İddialara ise proje tasarımcısı olan Cüneyt İnay yanıt verdi. Peki, Geniş Aile geri mi dönüyor? Geniş Aile hangi kanalda?

2009-2011 yılları arasında ilk olarak Kanal D'de, daha sonra Star TV'de yayınlanan Geniş Aile, komik sahneleri ile herkesin beğenisini kazandı.

Proje tasarımını Kamuran Süner ve Cüneyt İnay'ın yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Uğur oturdu.

Yine senaryosu Cüneyt İnay'a ait olan dizinin başrollerinde de; Zuhal Topal, Ufuk Özka, Fırat Tanış, Rasim Öztekin, Mine Teber ve İlker Ayrık gibi başarılı oyuncular yer aldı.

Dizi olarak final verdikten sonra sinem filmi çekilen Geniş Aile'nin yeniden ekranlarda olacağı iddia edildi.

Dizi Analizi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2009 - 2011 yılları arasında yayınlanan efsane dizi Geniş Aile, çok yakında yeni bölümleriyle dijital platformda ekrana gelecek" ifadeleri yer aldı.

Bunun üzerine dizinin hayranları heyecanlanırken, senarist Cüneyt İnay bu iddialara cevap verdi.

Peki, Geniş Aile geri mi dönüyor? Geniş Aile hangi kanalda yayınlanacak? İşte yanıtı...

Geniş Aile geri mi dönüyor? Geniş Aile hangi kanalda yayınlanacak?

Geniş Aile dizisinin yeniden başlayaıp başlamayacağı merak konusu oldu.

Sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşım ve iddialar, dizinin hayranlarını heyecanlandırmaya başladı.

Konu hakkında bir tweete cevap veren projenin tasarımcısı Cünet İnay, herkesin aklındaki soruları yanıtladı.

İnay yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar bazı düşüncelerimiz var ama tam böyle değil. İlerleyen günlerde daha net bir açıklama yapabilirim. Günlerin ilerlemesi dileğiyle, esen kalın." dedi.