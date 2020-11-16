Geniş Aile Komşu Kızı konusu nedir, oyuncuları kimler? Geniş Aile Komşu Kızı filmi nerede çekildi?

Bu akşam televizyon ekranlarına gelecek Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Televizyon ekranlarında sevilerek izlenen dizinin film konusu nedir..

Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi'nin başından geçen olayları anlatan komedi türündeki yapımın başrollerinde ise Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer gibi birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.

16 Kasım Pazartesi 20.00 ve 00.15'te Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Geniş Aile Komşu Kızı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Geniş Aile Komşu Kızı filmi nerede çekildi? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI KONUSU NEDİR?

Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır.

Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi'nin yolu bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip'in vasiyetini üzerine Nebil'le evlenmek zorundadır.

Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil'in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük'ün de yardımı ile Nebil'i Zeynep'ten soğutmak için türlü oyunlar oynar.

Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Senaristliğini ve yönetmenliğini Cüneyt İnay'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer, Emre Altuğ, Mine Teber, Tuğçe Karabayır, Tolga Canbeyli gibi isimler yer alıyor.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Geniş Aile serisinin önceki bölümlerinde olduğu gibi Geniş Aile Komşu Kızı Filmi de yine aynı semtler olan, Sarıyer ilçesinin bir yerleşim yeri olan Boyacıköy’ de gerçekleştirilmiştir