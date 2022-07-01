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    Geniş Aile'nin Cevahir'i eridi! Görenler tanıyamıyor...

    Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yeni imajıyla bambaşka birine dönüştü. İşte son hali...
    • 01.07.2022 - 15:19
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    Geniş Aile'nin Cevahir'i eridi! Görenler tanıyamıyor...

    47 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı Cevahir Kirişçi karakteriyle hafızalarımıza yer etti.

    Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan 'Ah Be birader' ve 'Kadın Kafası' filmlerindeki karakterleri için kilo vermesi gereken Özkan, beslenme uzmanı eşliğinde diyet uyguladı.

    Oynayacağı roller için kilo vermesi gereken Ufuk Özkan, diyet ve sporla toplamda 17 kilo verdi.

    Konuları tamamen birbirinden farklı iki projede mafya babası Ali ve sevgilisine evlenme teklifi eden beyaz yakalı Tankut karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ufuk Özkan'ın son halini görenler ise tanıyamadı.

    Bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncuya sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.

    Özkan'ın yeni imajı sevenlerinden tam not aldı.

    Geniş Aile nin Cevahir i eridi! Görenler tanıyamıyor... #1

    Geniş Aile nin Cevahir i eridi! Görenler tanıyamıyor... #2

    Geniş Aile nin Cevahir i eridi! Görenler tanıyamıyor... #3


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