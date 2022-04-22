Geniş Aile'nin Zeynep'i kasığına kadar açtı, dekoltesi akıl aldı! 'Aman ya Rabbi..'

Geniş Aile'nin Zeynep'i kasığına kadar açtı, dekoltesi akıl aldı! 'Aman ya Rabbi..'

Geniş Aile dizisinde Zeynep'e hayat veren ve sayısız projede yer alan Rojda Demirer, güzelliği ile dikkati çekiyor. Son olarak Son Nefesime Kadar'da yer alan Demirer, elbisesiyle göz kamaştırdı.

12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelen Rojda Demirer, 1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati Sınavları'nı kazandı.

Aslen Diyarbakırlı olan güzel oyuncu, kazandığı bu sınavlar sayesinde radyo tiyatrosu yapmaya başladı.

TRT'de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublaj yapan genç oyuncu, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

2003–2008 yılları arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev alan Demirer, sayısız proje ile hayranlarının karşısına çıktı.

2009 yılında Özge Özpirinçci ve Selin Şekerci ile birlikte yer aldığı Melekler Korusun ile yıldızı parlayan Rojda Demirer, Geniş Aile'de ise Zeynep karakter,ne hayat verdi.

Son olarak Son Nefesime Kadar isimli projede yer alan ve erken final kararı ile şaşıran Demirer, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı son kare ile hayranlarını büyüleyen oyuncuya sayısız yorum ve beğeni geldi.

Rojda Demirer'den dekolte şov

Instagram'da bir milyondan fazla kişi tarafından takip edilen Rojda Demirer, kasığına kadar yırtmaçlı ve göğüs dekolteli pozunu paylaştı. 41 yaşındaki oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Şimdilerde saçını kısa kullanmayı tercih eden Demirer, uzun saçlı halini paylaşıp, "Böyle bir şeyler çekmiştik zamanında (Sanırım saçlarımı uzatmaya karar verdim şu anda)" diye yazdı.

Takipçileri oyuncunun saçını uzatmasını tercih ederken, güzelliği ve fiziği ise dikkatleri çekti. Dekolteli pozuna beğeni yapan Demirer, şu sıralar Fenerbahçeli voleybolcu Ulaş Kıyak ile aşk yaşıyor.