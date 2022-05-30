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    • Geniş Aile'nin Zeynep'i siyah bikinisi ve kıvraklığıyla görenin aklını aldı! Verdiği o poz olay oldu...

    Geniş Aile'nin Zeynep'i siyah bikinisi ve kıvraklığıyla görenin aklını aldı! Verdiği o poz olay oldu...

    Bugüne kadar sayısız projede yer alan Rojda Demirer, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili pozlarıyla görenin aklını başından aldı. Herkesin ilgisini çeken oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 14:56
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    Geniş Aile'nin Zeynep'i siyah bikinisi ve kıvraklığıyla görenin aklını aldı! Verdiği o poz olay oldu...

    12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelen Rojda Demirer, 1988 yılında TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazandı.

    Aslen Diyarbakırlı olan oyuncu; TRT'de çocuk dizileri, program sunuculukları ve film, dizi ve çizgi film dublajları yaptı.

    1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan Rojda Demirer, 2003–2008 yılları arasında Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak çalıştı.

    Bugüne kadar sayısız projede yer alan ve son olarak Son Nefesime Kadar isimli dizide gözüken Demirer, Geniş Aile'de Zeynep'e hayat verdi.

    Melekler Korusun ve Geniş Aile dizileriyle akıllara kazınan oyuncu, sosyal medya hesabından verdiği pozlarla hayranlarının beğenisini kazanıyor.

    Rojda'dan bikinili poz

    Ünlü oyuncu Rojda Demirer de tatil sezonunu açtı.Havuz başında bikinili pozunu paylaşan ünlü oyuncu düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

    Hayranlarının beğenisini kazanan güzel isim, gördüğü ilgiden ise memnun..

    Sosyal medyanın aktif ismi olan Demirer için, "Kışı iyi değerlendirmiş" yorumları geldi.

    Geniş Aile nin Zeynep i siyah bikinisi ve kıvraklığıyla görenin aklını aldı! Verdiği o poz olay oldu... #1

    Geniş Aile nin Zeynep i siyah bikinisi ve kıvraklığıyla görenin aklını aldı! Verdiği o poz olay oldu... #2

    Geniş Aile nin Zeynep i siyah bikinisi ve kıvraklığıyla görenin aklını aldı! Verdiği o poz olay oldu... #3


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