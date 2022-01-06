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    Gerçek aşkı bulamayınca bakın ne yaptı! Bir daha başka renk kullanmayacak

    Kay Sera, gerçek aşkı bulamayınca Las Vegas'ta düzenlenen devasa bir törenle pembe renkle evlendi. Düğünün tarihe geçtiğini söyleyen genç kadın, bir daha başka bir renk kullanmayacağına yemin etti.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 16:37
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    Gerçek aşkı bulamayınca bakın ne yaptı! Bir daha başka renk kullanmayacak

    Gerçek aşkı bulamamaktan yakınan Kay Sera isimli bir kadın, hayatı boyunca en sevdiği rengin pembe olduğunu söyleyerek devasa bir törenle pembe renkle evlendi.

    Pembe renkle 40 yılı aşkın süredir devam eden bir beraberlikleri olduğundan söz eden Sera, bu aşkı bir üst noktaya taşımak istediğini belirtti.

    Seçtiği her şeyin pembe renkte olduğunu ifade eden Sera, iki yıl önce küçük bir çocuğun kendisiyle dalga geçmesi üzerine bu kararı verdiğini dile getirdi.

    ''NEDEN EVLENMİYORSUN?''

    Sera, iki yıl önce pembe kıyafetleriyle parkta dolaştığı sırada kaykay yapan küçük bir çocuğun kendisine yaklaşarak, ''Pembe rengi çok seviyorsun değil mi?'' diye sorduğunu söyledi.

    Çocuğun, ''Madem çok seviyorsun neden onunla evlenmiyorsun?'' sözü üzerine hayatının en büyük kararını veren Sera, pembe renk ile evlenmek için Las Vegas'a gitti.

    Gerçek aşkı bulamayınca bakın ne yaptı! Bir daha başka renk kullanmayacak #1

    LAS VEGAS'TA EVLENDİ

    Sera, Las Vegas'ta yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle pembe renk ile evlendi. Davetliler, düğüne pembenin çeşitli tonlarıyla katıldı.

    Düğün sırasında pembe üstü açık bir arabaya oturan Sera, hayatı boyunca bir daha başka bir renk kullanmayacağına dair yemin ederek düğününün tarihe geçtiğini belirtti.

    Sera'nın Las Vegas'ta düzenlenen sıradışı düğün töreni, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

    Gerçek aşkı bulamayınca bakın ne yaptı! Bir daha başka renk kullanmayacak #2


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