Gerçek hayatta adeta afet-i devran....Gönül Dağı'nın Asuman'ı atlarla poz verdi! Sosyal medya yıkıldı

Gönül Dağı dizisinin güzeller güzeli Asuman'ı Hazal Çağlar, sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Güzelliği ile baş döndüren oyuncunun kareleri beğeni rekoru kırıyor.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, 5 Şubat Cumartesi günü yeni bölümü ile yayınlanacak.

Yeni bölümün iple çekildiği dizide yer alan ve bağlama çalmasıyla gönüllerde taht kuran Hazal Çağlar, Asuman karakterine hayat veriyor.

Güzel sesi ile Neşet Ertaş'ın birbirinden özel şarkılarını söyleyen ve yine güzelliği ile büyüleyen Hazal Çağlar, Asuman'ın Ramazana karşı olan büyük aşkı ile anılıyor.

Hem Ramazan'a olan büyük aşkından vazgeçmek istemeyen hem de babası ile büyük bir mücadele veren Asuman, kalbinin güzelliğini seyirciye göstermeyi başardı.

Bu rolün hakkını veren ve tüm bu güzellikleri ekran karşısına geçiren Hazal Çağlar, sosyal medyanın en aktif simalarından birisi.

Instagram hesabına her gün ve en güzel karelerini koyan Hazal Çağlar, atlarla poz verdi ve sosyal medya yıkıldı.

HAZAL ÇAĞLAR'IN BAKMAYA DOYULMAYAN GÜZELLİĞİ

Gönül Dağı'nın güzeller güzeli Asuman'ı Hazal Çağlar, sosyal medyayı aktif ve iyi kullanan isimlerden birisi.

Çektirdiği en güzel karelerini takipçilerinim beğenisine sunan Çağlar, diziden farklı bir görüntü ortaya koyuyor. Diziye göre daha farklı bir tarzı olduğu görülen genç oyuncu, adeta bir afet- i devran...

Kara kaşlı, kara gözlü oyuncu paylaştığı kareler ile "Bu ne güzellik" "Her halin bir başka" şeklinde bolca yorum alıyor.

Geçtiğimiz günlerde atlarla poz veren ve beyaz bir kıyafet giydiği görülen Hazal Çağlar, herkesi büyüledi. Oyuncunun diğer karelerine oranla arkasına atları alarak çektirdikleri daha fazla konuşuldu.

İŞTE HAZAL ÇAĞLAR'IN O KARELERİ